والتقت فابيانا روزاليس وشخصيات معارضة بارزة أخرى، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائب الرئيس مايك بنس ومسؤولين آخرين.

وقال ترامب إن الشعب الفنزويلي مر بتجارب "يتعذر فهمها" في عهد مادورو. ووصف بنس روزاليس بأنها امرأة "شجاعة"، وقال إن الولايات المتحدة تدعم بشدة قضية المعارضة.

ومن المقرر أن تجتمع روزاليس في وقت لاحق مع أعضاء الكونغرس، كما ستتحدث في مؤتمر مع السفير المعترف به من إدارة ترامب.

وتقول الولايات المتحدة و50 دولة أخرى إن إعادة انتخاب مادورو العام الماضي كانت غير شرعية، واعترفت بغوايدو كرئيس مؤقت.