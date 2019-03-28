وأصدرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بيانا باسم الدول الأعضاء يعيد تأكيد وجهة نظرها الاتحاد بهذا الخصوص.

وأفاد البيان، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قرار واشنطن، أن "موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع هضبة الجولان لم يتغير".

وتابع أنه "تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 242 و497، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة".

والاثنين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا يعترف بضم إسرائيل عام 1981 للهضبة الاستراتيجية، التي استولت عليها من سوريا إبان حرب الأيام الستة عام 1967.