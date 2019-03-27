وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "الفضاء إرث موحد للبشرية، وكل الأمم مسؤولة عن تفادي التصرفات التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة".

"نأمل أن تكون الدول التي أدانت بقوة في الماضي إظهار آخرين لقدرات مشابهة، مستعدة للعمل من أجل وضع أدوات دولية لمنع التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي".



وأضافت: "التفاخر بهذه القدرات أشبه بحرب دون كيخوتية ضد طواحين الهواء"، في إشارة لشخصية رواية "دون كيخوته" الشهيرة، والتي تتحدث عن شخصية أصيبت بالجنون وبدأت بتخيل معارك وهمية.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن نيودلهي أسقطت قمرا صناعيا في الفضاء، الأربعاء، بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وأشاد بالاختبار باعتباره انطلاقة كبيرة في برنامج القوة الفضائية.

وأعلن مودي عن التجربة في كلمة للأمة بثها التلفزيون، وقال إن الهند ستكون رابع دولة فقط في العالم تستخدم هذه الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.