وبحسب ما نقلت رويترز، فإن الصحفي رافاييل هينزل، فارق الحياة عن 45 عاما بعدما ألمت به وعكة مفاجئة خلال لعبه مباراة كروية في مدينة شابيكو، جنوبي البرازيل.

وتم نقل المراسل الإذاعي إلى المستشفى على عجل، لكنه سرعان ما فارق الحياة، وتقول مصادر في الفريق إن الراحل يحظى بتقدير كبير في منطقته، وكان قد استأنف عمله بشكل عادي بعد الحادث المأساوي.

وقال الفريق البرازيلي إن الصحفي "حكى قصة الفريق خلال مساره اللامع، كما أنه كان بمثابة رمز لإعادة بناء النادي، وسيبقى راسخا على الدوام في الصفحات الخضراء والبيضاء للمؤسسة (لونا الفريق) ".

وكان هينزل واحدا من ستة أشخاص نجو من تحطم الطائرة في حادثة أودت بحياة 71 شخصا، وكان ثلاثة لاعبين من بين من نجوا بأعجوبة من الكارثة.

وكان الفريق في الطريق إلى خوض مباراة نهائية ضمن كأس أميركا الجنوبية "كوبا سود أميركانا" في مدينة ميدلين الكولومبية، لكن الموعد الرياضي تحول إلى مأساة.