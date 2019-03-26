وقال دوتيرتي إنه يريد أن يعرف "لماذا لا يزال هذا الضابط السابق على قيد الحياة".

وفي خطاب متلفز، الثلاثاء، انتقد دوتيرتي كبير المراقبين المفصول إدواردو أسيرتو، الذي صرح للصحفيين أنه تم تصوير الرئيس مرارا مع رجلين صينيين متورطين في تهريب المخدرات.

ودافع دوتيرتي عن أحد الرجلين الصينيين، قائلا إنه رافق رئيس مجلس الدولة الصيني في زيارة إلى الفلبين.

وقال أسيرتو، وهو ضابط مخضرم في إدارة مكافحة المخدرات قبل إقالته من قبل جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، إنه قدم تقريرا عن الصينيين الاثنين إلى مسؤولي الشرطة ومكتب دوتيرتي، لكنه لا يعرف ما إذا كان قد تم التحقيق معهما.