وذكر خفر السواحل التركي أن عملية البحث والإنقاذ أسفرت عن إنقاذ 11 مهاجرا آخرين كانوا على متن القارب.

وأظهر تسجيل مصور لرويترز المهاجرين الناجين، وبينهم طفل واحد على الأقل، وهم يُنقلون في وقت لاحق على متن سيارات إسعاف.

وقالت صحيفة حرييت نقلا عن مصادر أمنية إن القارب كان ينقل مهاجرين من إيران وأفغانستان.

وفي عام 2015، أصبحت تركيا أحد نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسلكون طريق البحر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي والذين فر الكثير منهم من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لكن تدفق المهاجرين تراجع بشدة بعد إبرام اتفاقية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 2016.