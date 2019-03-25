ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تسيبراس قوله (متهكما) إنه "تلقى ترحيبا"، على حد تعبيره، من طائرات مقاتلة تركية انتهكت المجال الجوي اليوناني، خلال وصوله الاثنين لجزيرة أغاثونيسي الصغيرة شرقي بحر إيجه.

وأجبرت المقاتلة التركية طيار المروحية التي تقل رئيس وزراء اليونان على القيام بمناورات منخفضة حتى وصول طائرات مقاتلة يونانية لإبعاد الطائرات التركية، وفقا لتسيبراس.

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترا بين الحين والآخر، كما أن الدولتين منقسمتان حول عدد من القضايا، من بينها نزاعات إقليمية في بحر ايجه. وعادة ما تشكو أثينا من انتهاك طائرات تركية مقاتلة لمجالها الجوي.

وشدد رئيس وزراء اليونان على أن اليونان ملتزمة بالحوار والتعاون مع تركيا، لكن إذا لزم الأمر "سنقوم بما علمه لنا أجدادنا، سندافع عن بلادنا."