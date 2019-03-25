وأضافت أن هناك 13 شخصا مصابون بإصابات حرجة، فيما تعهدت الحكومة الصينية مجددا بفرض قواعد سلامة أكثر صرامة.

وازداد غضب الرأي العام من معايير السلامة في الصين على خلفية الحوادث الصناعية، بداية من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع التي ألقت بظلالها على ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع.

وقال التلفزيون الحكومي إن 566 شخصا لا يزالوا يتلقون العلاج في المستشفى بعد الانفجار الذي وقع، الخميس الماضي، في منطقة صناعية في إقليم جيانغسو على ساحل الصين الشرقي.

وأضاف تقرير التلفزيون أن جودة الهواء لا تزال في الحدود الآمنة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز إدارة المواد الكيميائية الخطيرة، وستجري تقييما للمخاطر في جميع المناطق الصناعية الكيميائية.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة إدارة الطوارئ قوله: "على السلطات في كل المستويات تفقد المؤسسات التي يدخل في عملها تصنيع وتخزين النترات للتأكد من امتثالها للقواعد الخاصة بالكيماويات الخطيرة".

وتقع الكوارث في مصانع الكيماويات على وجه التحديد، رغم تعهدات الحكومة المتكررة بتشديد إجراءات السلامة.

ففي نوفمبر، وقعت سلسلة انفجارات في مصنع للكيماويات أودت بحياة 23 شخصا.

وفي عام 2015، قتل 165 شخصا في انفجارات بمخزن للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين شمالي البلاد، التي تضم أحد أكثر موانئ العالم ازدحاما ولا تبعد كثيرا عن بكين.