وكتب المحرر السياسي للمحطة روبرت بيستون: "قيل لي من مصدر موثوق إن تيريزا ماي قالت لبوريس جونسون وليان دانكن سميث وستيفبيكر وجاكوب رييس-موج وديفيد ديفيس وآخرين في تشيكرز، إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح اتفاقها، بما يشمل ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا التي يرفضونها".

وأضاف بيتسون: "لكنها لم تذكر أي تفاصيل بشأن الاستقالة، لذلك ليس هناك ثقة كبيرة في أنها ستستقيل حقا".

وكان مئات الآلاف من البريطانيين المعارضين لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي، قد شاركوا في مسيرة بوسط لندن، السبت، للمطالبة باستفتاء جديد بشأن الانفصال.

وبعد 3 سنوات من الجدل الشديد، لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل، أو إن كان ذلك سيتم في الأصل، مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاما.

وجمعت عريضة تطالب بإلغاء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نهائيا، 4.39 مليون توقيع في 3 أيام فقط، بعدما وجهت ماي كلمة للبريطانيين، قالت فيها: "إنني أقف إلى جانبكم" (بشأن الخروج من الاتحاد)، وحثت أعضاء البرلمان على دعم اتفاقها.

وفي استفتاء 23 يونيو 2016، أيد الانفصال 17.4 مليون ناخب (52 بالمئة)، مقابل 16.1 مليون، أو 48 بالمئة فضلوا البقاء في التكتل الأوروبي.