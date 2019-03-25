ونقلت وكالة فرانس برس عن أرديرن قولها "من المهمّ أن لا يُترك أي تفصيل من دون تمحيصه لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه"، مضيفة أنها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلح واحد من قتل 50 شخصا.

وأشارت كذلك إلى أن التحقيق لن يستثني أي مؤسسة، حيث سيشمل كذلك أجهزة الاستخبارات والشرطة.

وقبل أسبوعين، اقتحم متطرف يميني مسجدين على التوالي، خلال صلاة الجمعة، وشرع في إطلاق النار على المصلين بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

ويتم حاليا احتجاز منفذ الهجوم، الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، تحت إجراءات أمنية مشددة، وذلك في سجن باريموريمو بمدينة أوكلاند.

ومثُل الإرهابي تارانت أمام المحكمة في 16 مارس، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

إلى ذلك، خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة، الأحد، بمختلف مدن نيوزيلندا، تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، وتعبيرا عن رفضهم العنصرية.

وكانت رئيسة الوزراء أعلنت إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد الأسبوع الماضي. وقد شارك نحو 15 ألفا في مراسم تأبين مسائية بالقرب من مسجد النور في كرايست تشيرتش.