وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك، إنّ "رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة".

وأضاف البيان أنّه "من الملحّ أن ينشر التقرير كاملاً وكل الوثائق المتعلّقة به"، مشيرين إلى أن مولر لم يبرّئ الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة.

إلى ذلك، اعتبر رودي جولياني محامي ترامب، أن تقرير المحقق روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016 أكثر إيجابية مما توقع.

وقال جولياني "إنه أفضل مما توقعت" مضيفا أنه سيصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

ووفقا لملخص للتقرير نشره وزير العدل الأميركي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة لكنه لم يبرئه.

وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت.