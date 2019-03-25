وخلال جولته لحشد التأييد لنهج واشنطن الصارم تجاه إيران، قال بومبيو الجمعة "إن لبنان يواجه خيارا: إما المضي قدما بشجاعة كدولة مستقلة وفخورة، أو السماح للطموحات الظلامية لإيران وحزب الله في التحكم في مستقبله".

ورفض بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الأميركي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاسمي قوله "الإدارة الأميركية التي فشلت سياساتها في منطقة الشرق الأوسط، لجأت إلى أسلوبها المفضوح والبالي المتمثل في ترهيب وتهديد الآخرين، بغرض فرض سياساتها المتغطرسة على دول أخرى".

ونقلت رويترز عن قاسمي قوله "مع احترام استقلال لبنان والإرادة المستقلة لحكومته وشعبه، فإن إيران ستستخدم كل إمكانياتها لتعزيز الوحدة داخل لبنان وتعزيز روابطها معه".

وشدد قاسمي على أن حزب الله اللبناني حزب شرعي له شعبية. وقال "كيف يمكن لبومبيو أن يدلي بمثل هذه التصريحات الوقحة والحمقاء (بشأن حزب الله) خلال زيارته للبنان". حسبما نقلت رويترز.

وزاد التوتر بين طهران وواشنطن منذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مايو بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست الذي أبرم عام 2015 وقراره التالي بإعادة فرض العقوبات على طهران.