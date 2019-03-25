ومن المنتظر أن توجه، الأحد، المرشحة الديموقراطية سهامها على الرئيس ترامب، حيث ستقف في أحد المباني التي تحمل اسمه في نيويورك.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك فيما وصفته حملتها بأول خطاب رئيسي كمرشحة للرئاسة، إن فندق وبرج ترامب في مانهاتن، يمثل "مزارا للجشع والانقسام والغرور".

تحاول غيليبراند الدفع بنفسها وسط حشد الديمقراطيين الذين يسعون للفوز بترشيح الحزب. وفيما نأى البعض عن ذكر ترامب، فإن غيليبراند لم تتردد في ذلك.

ونقلت أسوشيتد برس عن مقطفات من كلمة غيليبراند "إنه (ترامب) يصف الضعفاء بالشياطين ويؤكد على ذلك، يضع اسمه بخط عريض على كل مبنى.. يفعل كل هذا لأنه يريد منك أن تعتقد أنه قوي، هو ليس كذلك، رئيسنا جبان".

يأتي خطاب غيليبراند مع إعلان النتائج الرئيسية للتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن دور روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.