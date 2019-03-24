ويرصد الفيديو تمايل السفينة النرويجية الضخمة بشكل مخيف بسبب الأمواج العالية، الأمر الذي أدى إلى تحطم الأثاث وسقوط الأطعمة والمشروبات على الأرض. ويظهر الركاب المذعورون متمسكين بمقاعدهم خوفا على سلامتهم.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه كان على متن السفينة نحو 1300 شخص، مضيفة أن الحادث خلف، إلى حدود الساعة، إصابة 3 ركاب بإصابات وصفت بـ"الخطيرة"، إلى جانب 5 آخرين على الأقل، إصاباتهم طفيفة.

وقال مركز الإسعاف في جنوب النرويج، في تغريدة عبر تويتر، إن "السفينة السياحية فايكينغ سكاي وجّهت نداء استغاثة بعد مواجهتها مشكلات في المحرك، وسط أحوال جوية سيئة".

وجرى إرسال مروحيات إلى مكان تواجد السفينة من أجل إجلاء الركاب، حيث يتم رفعهم واحدا تلو الآخر بواسطة الحبال.

وبالموازاة، تحاول الأطقم الفنية إصلاح المحرّك المعطّل، كي تتمكن السفينة من الوصول إلى مرفأ قريب وتجنيب بقية الركاب عناء إخلائهم جوا.

وأوضحت "ميرور" أن عملية إجلاء الركاب يتوقع أن تستمر ساعات عدة، مرجحة أن تنتهي العملية في الساعات المبكرة من صباح الأحد.

وبحسب مسؤول في مركز الإسعاف، بير فييلد، فإن ركاب السفينة يتوزعون على 16 جنسية، وعدد كبير منهم أميركيون وبريطانيون.

ووقع الحادث على بعد حوالي 2,5 ميل بحري قبالة منطقة في غرب النرويج، سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.