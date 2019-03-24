وصرح تويلدي غيبرميريام في مقابلة مع الأسوشيتد برس، السبت، أنه بعد تحطم طائرة شركة ليون إير قبالة سواحل إندونيسيا في أكتوبر، وضعت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ عددا من التعليمات التي قمنا بإدراجها في كتيبات العمل الخاصة بنا كما أطلعنا جميع طيارينا عليها. لكننا نعتقد اليوم أنها ربما لم تكن كافية."

وتصر الخطوط الجوية الإثيوبية على أن طياري الشركة اجتازوا كل التدريبات الإضافية التي طلبتها بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية لطائرات 737 ماكس 8.

قال غيبرميريام في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التدريب كان يهدف إلى مساعدة الطواقم على التحول من طراز أقدم من طائرات 737 إلى طائرات ماكس 8، التي دخلت في الخدمة عام 2017. وفي بيانها، قالت الشركة إنها أطلعت الطيارين أيضًا على التوجيه الطارئ الصادر من إدارة الطيران الفيدرالية بعد تحطم طائرة ليون، والتي أسفرت عن مقتل 189 شخصا.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن هناك "تشابهًا واضحًا" بين تعطل شركة ليون وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، مستشهدة بمعلومات أولية من مسجل بيانات الرحلة.

وحتى الوقت الراهن لم يتحدد سبب سقوط الطائرتين، وركز المحققون جهودهم في كارثة شركة ليون على نظام أوتوماتيكي مصمم لاستخدام المعلومات الصادرة من اثنين من أجهزة الاستشعار للمساعدة في منع انهيار ديناميكية الهواء الخطيرة.

ولم يتبين بعد ما إذا كان نظام مراقبة الطيران نفسه قد لعب دوراً في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا، لكن الجهات التنظيمية قالوا إن كلا الطائرتين كانت لهما مسارات طيران فوضوية متشابهة، ما يشكل جانبا مهما في قرار وقف طائرات 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.

حلقت كلتا الطائرتين بتغيرات غير منتظمة في الارتفاع والتي قد تشير إلى أن الطيارين كافحوا للسيطرة على الطائرتين. بعد وقت قصير من إقلاعهما، حاول الطاقمان العودة إلى المطارات لكن الطائرتين تحطمتا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن طيارى الطائرة الإثيوبية المنكوبة لم يتدربوا على الإطلاق على جهاز محاكاة ماكس. وقال غيبرميريام ، السبت "لن يكون هناك أي فارق" لأن جهاز المحاكاة في 737 ماكس ليس مصممًا لمحاكات المشكلات في برنامج التحكم في الطيران الجديد للطائرة الجديدة.

ولم يذكر ما إذا كان الطيارون قد تدربوا على جهاز المحاكاة من عدمه.

وقال إن تحديث بوينغ المزمع لبيانات طائرات ماكس يجب أن "يعالج المشكلة بنسبة 100 بالمائة قبل أن تحلق الطائرة مجددا."

يُنظر إلى الخطوط الجوية الإثيوبية على نطاق واسع باعتبارها أفضل شركة طيران في أفريقيا.

كانت الشركة الإثيوبية تستخدم خمس طائرات من طراز ماكس وتنتظر تسلم 25 طائرة أخرى.