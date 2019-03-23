وقالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن أيتان توفي السبت في تل أبيب، ونعاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واصفا إياه بأنه "بطل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية".

وكانت عملية عام 1960 التي أدت الى اعتقال إيخمان في الأرجنتين وجلبه للمحاكمة في القدس، من أكبر العمليات في تاريخ الموساد.

وعرف عن أيتان أيضا معالجته لقضية جاسوس البنتاغون الأميركي جوناثان بولارد، الذي كان يسرب معلومات لإسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي، في فضيحة تجسس أحرجت إسرائيل ودهورت إلى حد كبير العلاقات مع الولايات المتحدة حينها.

وفي وقت لاحق دخل أيتان معترك السياسة وأصبح وزيرا في الحكومة.

وقال الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين: "لقد خسرنا مقاتلا شجاعا ستظل إسهاماته لأمن إسرائيل تدرس لأجيال مقبلة".