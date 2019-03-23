وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك إنه "من الملزم (للمدعي العام بيل) بار أن ينشر التقرير كاملاً، وكذلك أن يقدّم الوثائق المتعلّقة به والنتائج التي توصّل إليها إلى الكونغرس".

وأضاف البيان أنّه يجب على بار ألّا "يعطي الرئيس ترامب أو محاميه أو موظفيه الحقّ بأيّ +معاينة سريعة+ للنتائج والأدلّة التي توصّل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألّا يُسمح أيضا للبيت الأبيض بالتدخّل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها".

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل الأميركية إنه سيتم إعلان النتائج الرئيسية للتقرير الذي أعدها مولر لدى تسليمها للكونغرس.

وأضاف المسؤول إن وزارة العدل ستسلم النواب ملخصا لنتائج التقارير مع مطلع الأسبوع المقبل.

ويحقق مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادية، منذ 2017 فيما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت مع موسكو في محاولة للتأثير على الانتخابات وإن كان الرئيس الأميركي قد حاول فيما بعد عرقلة سير التحقيق بشكل يخالف القانون.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المحقق الخاص روبرت مولر لن يوصي باتهام المزيد من الأشخاص في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، بعد تقديمه تقريراً سرّياً بنتائج التحقيق الى المدعي العام.

وقال مسؤول رفيع في وزارة العدل لوسائل إعلامية إنه بعد توجيه اتهامات إلى 34 شخصاً بينهم ستة من مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين، فإن فريق مولر لا يتوقع توجيه اتهامات جديدة.

واختتم مولر التحقيق الذي استمر نحو عامين حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا إضافة الى احتمال إعاقة ترامب للعدالة، وأرسل تقريراً سرّياً بالنتائج الى المدعي العام بيل بار.

وقال بار إنه قد يرسل ملخّصاً بالنتائج إلى الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.