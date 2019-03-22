والمسلح جوكمان تانيش، المولود في تركيا ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم بإطلاق الرصاص في 18 مارس بدافع إرهابي.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت لديه أيضا دوافع شخصية أو عائلية.

وقبل أيام، قالت النيابة العامة والشرطة، في بيان، إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى وطبيعة الوقائع".

واعتقلت الشرطة الهولندية تانيش ورجلين آخرين يبلغان 23 و27 عاما، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين.

وعثرت الشرطة على سيارة رينو كليو حمراء بعد الاعتداء، قالت إن غوكمان استخدمها للهروب، قبل أن تعتقله الشرطة إثر محاصرته في مبنى كان قد لجأ إليه.