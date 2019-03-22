وبحسب موقع "حرييت ديلي نيوز"، فإن عنصرين من فريق تعطيل الألغام في البحرية التركية استعرضا علم بلادهما أثناء المشاركة في مناورات عسكرية في مياه خليج سودا التابع لجزيرة "كريت" اليونانية،

ونشرت وزارة الدفاع التركية الصورة في تغريدة على موقع تويتر، في 19 من مارس الجاري، وقامت القيادة البحرية المشتركة للناتو في بريطانيا بإعادة تغريد الصورة ثم قامت بحذفها في وقت لاحق.

وكتبت وزارة الدفاع التركية أن مركبة لمطاردة الألغام أجرت زيارة لخليج سودا في جزيرة كريت، في إطار المشاركة في مناورات "أرياندي 19" التي احتضنتها اليونان.

واحتجت اليونان على ما قام به عنصرا البحرية التركية واعتبرته بمثابة استفزاز صريح خلال التدريبات التي أقيمت بين 14 و21 من الشهر الجاري، مما دفع الناتو إلى حذف التغريدة.