وقال المتحدث باسم الجيش راجيش كاليا إن قوات الأمن عثرت على جثتي اثنين من المسلحين وصبي يبلغ من العمر 12 عاما بعد تبادل لإطلاق النار بدأ في منطقة بانديبورا شمالا أمس الخميس.

ووقتل مسلحان في منطقة بارامولا غربا وآخر في منطقة شوبيان جنوبا بشكل منفصل أثناء عمليات تطويق وتفتيش قامت بها قوات الأمن، حسبما ذكر كاليا والشرطة اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن هجوما بالقنابل شنه مسلحون أصاب ثلاثة شرطيين بجروح في منطقة سوبور أمس الخميس، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

ويقاتل انفصاليون من أجل استقلال كشمير عن الهند أو اندماجها مع باكستان المجاورة منذ عام 1989.

وتدير كلا من الهند وباكستان جزءا من كشمير، لكن تطالب كلتاهما بتبعية المنطقة بأكملها.