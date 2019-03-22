وهذه أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية أيضا تقريرا محدثا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع ناقلات نفط كورية شمالية أو يُعتقد أنها شاركت في تصدير فحم من كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركتين هما داليان هايبو انترناشونال فرايت المحدودة ولياونينغ دانشينغ انترناشونال فورواردينغ المحدودة ومقرهما الصين.

وتحظر الخطوة التعاملات الأميركية مع الشركتين وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.