وأحدثت الفيضانات الناجمة عن عاصفة الأسبوع الماضي أضرارا في نبراسكا قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خامس.

ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان نبراسكا منطقة كوارث لإتاحة أموال اتحادية للأفراد المتضررين في تسع مناطق بالولاية.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمال استمرار الفيضانات حتى مايو، وأنها قد تزداد سوءا خلال الأسابيع المقبلة.