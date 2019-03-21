ونقلت وكالة رويترز عن زميل قائد طائرة الخطوط الإثيوبية المنكوبة، ياريد جيتاتشيو، أنه كان من المقرر للطيار الراحل أن يتلقى تدريبا تنشيطيا في نهاية مارس، وذلك بعد شهرين من حصول الخطوط الجوية الإثيوبية على واحد من أوائل أجهزة المحاكاة التي تم توزيعها.

وتسبب حادث الطائرة الإثيوبية، في أعقاب تحطم طائرة من طراز "ماكس 8" في إندونيسيا في أكتوبر الماضي، في فتح أحد أكبر التحقيقات في تاريخ الطيران، والذي يركز على سلامة نظام آلي جديد، ومدى استيعاب الطيارين له بشكل سليم.

وفي كل من الحادثتين، فقد الطيار السيطرة على طائرته بعد الإقلاع بقليل وخاض معركة خاسرة لمنعها من السقوط.

وزُودت الطائرات "ماكس"، التي دخلت الخدمة قبل عامين، بنظام آلي جديد يسمى (إم.سي.إيه.إس) أو نظام تحسين خصائص المناورة، والغرض منه هو الحيلولة دون فقد القدرة على الصعود، وهو ما يحتمل أن يتسبب في سقوط الطائرة.

وقال طيار الخطوط الجوية الإثيوبية، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم ترسل بوينغ كتيبات إرشادية لاستخدام نظام (إم.سي.إيه.إس). إن معرفتنا في الواقع بذلك النظام هي من وسائل الإعلام، أكثر من معرفتنا به من خلال شركة بوينغ".

وتحت وطأة تدقيق غير مسبوق، ومع وقف استخدام أسطولها من طائرات ماكس في جميع أنحاء العالم، قالت بوينغ، أكبر مصنع للطائرات في العالم ،إن شركات الطيران "تلقت إرشادات حول كيفية تفعيل البرمجيات الخاصة بنظام "إم.سي.إيه.إس"، وتعهدت بتحديث البرمجيات سريعا".

من جانبها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، الخميس، إن طياريها أكملوا التدريب الذي أوصت به شركة بوينغ، ووافقت عليه إدارة الطيران الاتحادية الأميركية حول الفروق بين طائرة (إن.جي 737) السابقة ونسخة (737 ماكس).

وأضافت على تويتر أنها أطلعتهم أيضا على توجيهات للطوارئ بعد حادث التحطم في إندونيسيا، وأوردتها في كتيبات وتعليمات، لافتة إلى أن جهاز محاكاة الطائرة (737 ماكس) مصمم لتفادي تكرار مشكلات نظام "إم.سي.إيه.إس".