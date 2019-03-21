فقد أظهرت لقطات سجلتها كاميرا مراقبة داخل حافلة ركاب لحظة معاناة مروعة لركاب الحافلة، فيما قتل 3 أشخاص كانوا في السيارة التي ارتطمت بها، بينما أصيب 6 من ركاب الحافلة.

وبحسب لقطات الفيديو، ارتجت الحافلة بقوة عندما اصطدمت بها سيارة من طراز بونتياك في ضاحية دايتون القريبة من ترونتوود في ولاية أوهايو.

وتظهر اللقطات اندفاع سيارة مسرعة ثم ارتطامها بجانب الحافلة، التي كادت تنقلب بفعل قوة الصدمة. وداخل الحافلة، يمكن رؤية الأهوال التي تعرض لها الركاب، خصوصا واحدة منهم كانت في وسط الحافلة، بينما كان يمكن رؤية سائقة الحافلة وهي تستعيد توازنها وتنهض لتسأل الركاب عن حالهم.

وفي الفيديو يمكن رؤية سيدة وهي جالسة بأمان قبل الارتطام، لكن الصدمة دفعتها بقوة كبيرة للأمام والجنب.

والتقطت كاميرا أخرى الحادث من زاوية مختلفة، حيث يمكن رؤية سيارة البونتياك وهي تصطدم الحافلة من جهة باب الخروج.

وفي وقت لاحق عرف أن السيارة كانت قبل الحادث تحاول الهرب من نقطة للشرطة واجتازت إشارة مرور حمراء، بعد أن حاولت إيقافها بسبب انتهاء ترخيصها.

وبحسب المعلومات فقد قتل راكب في الكرسي الخلفي للسيارة عمره 15 عاما على الفور، بينما توفي الثاني وعمره 18 سنة في مستشفى محلي، أما الشخص الثالث وعمره 18 سنة أيضا وهو السائق، فقد نجا من الحادث في البداية ونقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد 3 أيام.

وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث، لكنها لم تكشف عن سرعة السيارة المتسببة بالحادث لحظة الاصطدام.