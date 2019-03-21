وكان الرئيس نور سلطان نزارباييف قد أعلن استقالته بشكل مفاجئ هذا الأسبوع، وسيكمل رئيس مجلس الشيوخ سابقا، قاسم جومارت توكاييف، بافي الفترة الرئاسية لنزارباييف، التي تنتهي في أبريل عام 2020.

وكان توكاييف قد قال الأربعاء الماضي، إنه يجب تغيير اسم العاصمة إلى نور سلطان. وصوت البرلمان على الفور بالموافقة على الاقتراح.

لكن الإجراء غير نهائي بعد، وعبر بعض السكان عن احتجاجهم على تغيير اسم عاصمتهم للمرة الرابعة خلال أقل من 60 عاما.

واعتبر البعض أنه "يعكس نوعا من التملق"، وقد جمعت عريضة على شبكة الإنترنت أكثر من 30 ألف توقيع، لمعارضين للقرار.

يذكر أن نزارباييف حكم كازاخستان لنحو ثلاثين عاما، وكان يملك سلطات واسعة. وتولت ابنته داريجا رئاسة مجلس الشيوخ، مما يشير إلى أنها قد تصبح رئيسة للبلاد مستقبلا.