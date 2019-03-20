وقالت لجنة الانتخابات المستقلة، أن الانتخابات "واجهت العديد من المشاكل والتحديات، لذلك فإن إجرائها في الموعد المحدد سابقا غير ممكن".

وأضافت لجنة الانتخابات الأفغانية في بيان: "لتطبيق قانون الانتخابات بشكل أفضل، وضمان الشفافية وتسجيل الناخبين، فستجري الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الولايات والانتخابات البرلمانية لولاية غزنه في 28 سبتمبر".

وأكدت أن الانتخابات ستجري "بشرط قيام جميع الأطراف المعنية، خاصة الحكومة والمجتمع الدولي، بتوفير الميزانية الكافية للجنة الانتخابات المستقلة".

ومن الجانب الرئاسي، قال متحدث باسم الرئيس أشرف غني، إن الحكومة تحترم القرار "ومستعدة تماما للتعاون مع لجنة الانتخابات المستقلة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى العشرين من يوليو 2019.