وأجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية التجربة الصاروخية في جنوب إسرائيل بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية ورافائيل، وهي شركة إسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع.

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذه التجارب، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد حصلت على مكان "بين القادة العالميين" في تطوير الدفاعات الصاروخية.

يأتي الاختبار بعد نشر مؤقت لقوات أميركية في إسرائيل أثناء تثبيت نظام دفاع صاروخي أميركي متقدم في وقت سابق من هذا الشهر.

يعكس التعاون العسكري الوثيق بين البلدين على خلفية التوترات مع إيران ووكيلها اللبناني حزب الله مخاوفهما المشتركة بشأن تطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى.