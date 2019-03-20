وتظهر اللقطات أيضا الغواصة، التي سميت بـ"فلاديمير العظيم"، وهي تُنقل من مكان تصنيعها في مدينة روسية.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الغواصة الجديدة مسلحة بصواريخ نووية تبلغ قوتها 550 كيلو طن، وقادرة على ضرب أهداف تبعد عنها مسافة 10 آلاف كلم.

وأشارت إلى أن موسكو تستعد لزيادة عدد الغواصات من الطراز الجديد، من 8 إلى 10.

وبوسع الغواصة، التي تعتبر الأكثر قوة في العالم، بحسب "الصن"، إطلاق 20 صاروخ عابر للقارات، وتدمير مدن بأكملها.

وكانت روسيا قد شرعت في تصميم هذه الغواصة عام 2012، وحضر الرئيس فلاديمير بوتن في ذلك العام بداية تصنيعها، ثم كُشف النقاب عنها في 2017, ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في وقت لاحق من 2019.

والغواصة مزودة بنظام صواريخ "بولافا" الجديد، الذي يصل مداها إلى 9600 كلم، وتسعى البحرية الروسية إلى جعلها الترسانة الرئيسية للغواصات النووية في العقود المقبلة.

وتقول تقارير إن الغواصة يمكن أن تنزل في أعماق البحر إلى مسافة 400 متر، كما أنه لا يمكن لأي رادار اكتشافها.