وقالت الناطقة باسم الشرطة البلجيكية، إن "تحذيرا هاتفيا بوجود قنبلة" أجبر السلطات مؤقتا على إجلاء نحو 40 شخصا من مبنى قرب مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأغلقت الشرطة جزءا من الشارع، وقامت كلاب الشرطة بتفتيش المكان بحثا عن متفجرات، لكن الشرطة أعادت فتح الموقع بعد تفتيش دقيق له.

وقال مسؤولون إن الشركة عبارة عن مكتب استشاري على صلة بالمفوضية التنفيذية بالاتحاد، لكنها لم تحدد اسمها.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من وقوع هجوم دام في مدينة أوتريخت في هولندا المجاورة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين.

وذكرت السلطات الهولندية أنها عثرت على رسالة داخل سيارة المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت ترجح فرضية "العمل الإرهابي".