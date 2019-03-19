وتأكد حتى الآن مقتل 85 شخصا في موزمبيق نتيجة لِلإعصار إيداي، الذي خلف قتلى ودمارا كبيرا في أنحاء زيمبابوي ومالاوي، بعد إغراق مناطق واسعة من الأراضي بالمياه، وتدمير طرق وقطع الاتصالات.

وقال نيوسي في راديو موزمبيق إنه قام بجولة بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة التي شهدت فيضان مياه نهرين . وقال إن قرى اختفت وشاهد جثثا تطفو على سطح الماء.

وأضاف أن "كل شيء يشير إلى أن بإمكاننا تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة".

وقتل الإعصار أيضا 98 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 200 مفقود في زيمبابوي حسبما قالت الحكومة، الاثنين، في حين بلغ عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في مالاوي 56 شخصا حتى الآن.

ولم تعلن السلطات أرقاما جديدة عقب وصول الإعصار إلى البلاد.