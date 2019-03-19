وأدى سقوط طارتين من طراز بوينغ 737 ماكس إلى إعراض الكثيرين عن السفر في هذا الطراز، ما اضطر عدد من الدول إلى تعليق العمل بها.

وتحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع وقتل 157 شخصا كانوا على متنها، إضافة إلى طائرة إندونيسية من نفس الطراز سقطت قبل 5 أشهر تقريبا بعد دقائق أيضا من إقلاعها مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وفيما أعرض الكثيرون عن السفر في هذا الطراز، أخذ البعض الآخر يتساءل عن أكثر أنواع الطائرات أمانا، وكذا عن أفضل الشركات.

وتعتبر شركة بوينغ العملاقة، التي سقطت طائرتيها، صاحبة أفضل الطائرات أمانا، وتعتبر طائرتها من طراز Boeing 737 CFMI في المرتبة الأولى، إذ تعرضت لحادثة واحدة خلال قرابة 13.8 مليون ساحة طيران، وتلتها الطائرة "757 Boeing" بمعدل حادثة واحدة لكل حوالي 13.8 مليون ساعة طيران.

ثم العملاق الأوروبي إيرباص وطائرة "Airbus A320" بمعدل حادثة واحدة لكل 14 ساعة طيران، تليها طائرة "Boeing 767" بمعدل حادثة واحدة لكل 14.8 مليون ساعة طيران، والطائرة "Boeing 737 NG" بمعدل حادثة واحدة لكل 16 مليون ساعة طيران، ثم الطائرة "Boeing 747" بمعدل حادثة واحدة لكل 17.3 مليون ساعة طيران، ثم الطائرة "Airbus A330"، والطائرة "Airbus A340".

وأخيراً الطائرة "Boeing 777" وهي الأكثر أماناً في العالم كله، والطائرات الثلاث الأخيرة لم تتعرض لأي حوادث.

وسجل عام 2018، خمسة عشر حادثا مميتا في العالم لطائرات مدنية، أدت إلى مقتل 556 شخصا، بارتفاع كبير عن عام 2017، وفق ما ذكرت شبكة سلامة الطيران المتخصصة في رصد هذا النوع من الكوارث.

وأوضحت شبكة سلامة الطيران في بيان صدر الثلاثاء، أن 3 من الطائرات الـ15 التي تعرضت لحوادث، كانت تستثمرها شركات جوية مدرجة في "اللائحة السوداء" للاتحاد الأوروبي.

وشبكة سلامة الطيران التي تتخذ من لاهاي مقرا، جزء من مؤسسة سلامة الطيران، وهي منظمة غير ربحية تعمل منذ عام 1947 على تحسين سلامة النقل الجوي.