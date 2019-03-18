وقالت الشرطة في بيان إن شابة تبلغ من العمر 17 عاما وشابين يبلغان 17 و16 عاما توفوا في الحادث، بينما ترقد شابة عمرها 16 عاما في حالة مستقرة في المستشفى.

وتلقى شابان آخران العلاج جراء جروح ألمت بهما جراء حادث كوكستاون، التي تقع على بعد 75 كيلومترا غربي بلفاست في حوالي الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤول في الشرطة إن "السبب الفعلي للحادث لا يزال مجهولا، لكن هناك تقارير عن وقوع تدافع في الموقع، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموعة كبيرة من الشباب كانت تنتظر لدخول صالة للرقص".

وأضاف: "لدينا أيضا تقارير عن اندلاع شجار بعد أن بدأت الواقعة، وأبلغ شخص واحد على الأقل عن تعرضهم لاعتداء".