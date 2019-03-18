وقال المدير العام لـ"الشؤون الأمنية" في محافظة كردستان محمد رضائي إن الاشتباك وقع حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا مساء الأحد بالتوقيت المحلي بعد "محاولات أشخاص دخول البلاد بطريقة غير شرعية" في منطقة سرداب في قضاء ننور التابع لمدينة بانه.

واشار رضائي أن ضابطا إيرانيا يدعى "'أبوذر حمزة خردي"، قد قتل في الاشتباكات في مدينة بانه، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وتقع مدينة بانه على بعد 270 كم شمال غرب سنندج، مركز محافظة كردستان إيران، ولديها حدود مشتركة تبلغ 84 كم مع العراق وإقليم كردستان العراق.

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب كردية "محظورة" ومناهضة لطهران تنشط في تلك المنطقة، وتسعى إلى تحقيق مزيد من الحريات للأكراد جراء القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحقهم.