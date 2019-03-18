ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة، بحسب وكالة "رويترز".

وتعرضت بلدة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة بابوا لسيول نتجت عن أمطار غزيرة هطلت يوم السبت، وفقًا للمتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو.

وأضاف أن السيول ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 9 منازل وجسرين وطائرة صغيرة كانت متوقفة في المطار الرئيسي بالمنطقة، مشيرًا إلى استمرار عملية الإنقاذ حتى الآن، وأن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكر أن السلطات حذرت الحكومات المحلية من مخاطر السيول بسبب عمليات إزالة الغابات في الجبال المحيطة بالبلدة.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في وقت سابق إن أكثر من 120 من السكان لاذوا بمكاتب حكومية بعدما اجتاحت السيول منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل في يناير، وذلك أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.