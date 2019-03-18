وقال متحدث باسم تيريزا ماي في بيان مساء يوم الأحد "ناقشت الزعيمتان استجابة الأجهزة الأمنية والصحية النيوزيلندية السريعة والنموذجية والأعمال الشجاعة التي قامت بها الشرطة والمسعفون".

من جهة أخرى، قالت الشرطة الأسترالية إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت الشرطة أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الاثنين (2130 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.