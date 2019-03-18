وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق البلاد في بيان، إنها تجري "تحقيقا حول حادث وقع مساء السبت وأعلن أنه إرهابي، بعد اعتقال شخص يشتبه بارتكابه محاولة قتل والتعرض للنظام العام بدافع عنصري في منطقة سوراي".

وقبيل الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي للمدينة، أبلغت شرطة سوراي أن شخصا مزودا عصا بيسبول وسكين، يظهر سلوكا عدوانيا ويطلق هتافات عنصرية.

وبعيد ذلك، تم الابلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بالاعتداء هو الشخص نفسه الذي نسب إليه السلوك العدواني.

واعتقل شخص في الـ50 من عمره ثم أوقف احتياطيا، فيما تم نقل الضحية (19 عاما) إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، لكن حياته ليست في خطر.

وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو في البيان، إن "الهجوم يحمل صفات حدث إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف، واعتبر بالتالي حادثا إرهابيا".

وأضاف أن "الشرطة عازمة على مكافحة كل أشكال الأيديولوجيا المتطرفة السامة التي قد تهدد الأمن العام".

وأعلنت الشرطة البريطانية الجمعة تعزيز المراقبة حول مساجد البلاد، بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا.