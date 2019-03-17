وقالت الشرطة، في بيان: "إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر"، مضيفة "عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد".

ويأتي هذا التطور بعد يومين من هجوم إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش ، وأسفر عن مقتل 50 شخصا.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا وصفت هجوم الجمعة الدامي بالإرهابي، وأنه أسوأ حادث قتل جماعي في البلاد.

ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة، ووجهت تهمة القتل، السبت، إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء، حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.