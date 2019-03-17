وأظهرت مقاطع فيديو في موقع "تويتر" حشودا غاضبة من السترات الصفر وهي تقتحم محلات راقية في أبرز شارع بالعاصمة الفرنسية.

وأضرم المتظاهرون النيران في عدد من المحلات والأكشاك كما اقتحموا محلات تابعة لماركات عالمية مثل "زارا" و"لاكوست" و"سواروفسكي".

ونهب المحتجون عددا من المحلات، فيما كان الدخان يتصاعد من عدة مواقع في الشارع الذي تحول إلى نقطة ساخنة في باريس مع عودة الاحتجاجات التي خفتت بعض الشيء في الآونة الأخيرة.

واشتبك متظاهرون من حركة "السترات الصفراء" مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في العاصمة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت العشرات في أحياء متفرقة من باريس والتي شهدت عمليات إحراق لمحلات تجارية وسيارات شرطة.

وألقى متظاهرون قنابل دخانية وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، ما دفع شرطة مكافحة الشغب للتراجع، وفق ما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".

وأعلنت الشرطة عن اعتقال عشرين شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون وسياساته.