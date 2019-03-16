واشتبك متظاهرون من حركة "السترات الصفراء" مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في العاصمة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت العشرات في أحياء متفرقة من باريس.

وألقى متظاهرون قنابل دخانية وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، ما دفع شرطة مكافحة الشغب للتراجع، وفق ما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".

وفي وقت لاحق، أطلق مدفع للمياه زخات قوية من شارع جانبي في محاولة لرد المحتجين، كما شوهدت سيارة محترقة في مكان قريب.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال عشرين شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.