ويوم أمس، اقتحم أسترالي يدعى، برينتون هاريسون تارانت، يبلغ من العمر 28 عاما مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، خلال صلاة الجمعة، ثم شرع في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين، مخلفا مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

وكان الهدف الأول للمهاجم مسجد "النور" في شارع دينيز، قبل أن يقصد المسجد الثاني المسمى "لينوود" .

وفيما يلي الخط الزمني للهجوم الإرهابي من بدايته إلى نهايته:

1:32 ظهرا بالتوقيت المحلي: بدأ منفذ العملية، برينتون تارانت، بثا مباشرا على فيسبوك، وقال "لتنطلق الحفلة".

1:35 : وصل بسيارته المحملة بالأسلحة إلى مسجد النور.

1:37 : اقتحم المسجد من الباب الرئيسي وأطلق 9 رصاصات على أول ضحية.

1:39 : واصل إطلاق النار لمدة دقيقتين، مما أدى إلى وفاة العشرات.

1:40 : الشرطة تستجيب لنداء عن سماع دوي إطلاق نار.

1:41 : عاد المهاجم إلى سيارته من أجل تبديل سلاحه.

1:42 : اقتحم المسجد مرة أخرى وأطلق النار على الضحايا الملقيين على الأرض للتأكد من وفاتهم.

1:43 : قتل امرأة كانت على رصيف الشارع.

1:44 : أطلق النار على رجلين آخرين كانا في الشارع، ثم صعد إلى سيارته.

1:54 (تقريبا): وصل إلى المسجد الثاني، الذي يبعد بنحو 7 كيلومترات عن المسجد الأول. وقتل 7 مصلين جدد.

3:00 (تقريبا): الشرطة تحاصر سيارة تارانت.

3:01 (تقريبا): نجاح عناصر الأمن في اعتقال منفذ الهجوم بعد إخراجه من سيارته.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن المهاجم كان ينوي مواصلة هجماته، لو بقي حرا طريقا ولم تقبض عليه الشرطة.

وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، ومن المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.