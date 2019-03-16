وكشف أرديرن أن الجاني كان ينوي مواصلة هجماته، لولا أن قبضت عليه الشرطة.

وقالت للصحفيين في كرايست تشيرتش "كان الجاني متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه".

وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، الذي عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، وهو أسترالي الجنسية.

وقالت أرديرن إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له.

وقالت الشرطة إن 49 قتلوا، بينما يجري علاج 42 بينهم طفل في الرابعة من عمره.

ومثُل تارنت ، السبت، أمام محكمة بالمدينة، حيث استمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه.

وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل.

واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على المسجدين.