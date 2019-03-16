وقال بيان للسفارة على تويتر، "تنعى سفارة المملكة العربية السعودية في ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي وافته المنية فجر هذا اليوم السبت بالتوقيت المحلي متأثراً باصابته إثر الاعتداء الإرهابي في مدينة كرايس تشيرش".

وفي وقت سابق أكدت السفارة السعودية، في بيان صدر صباح الجمعة، أن مواطنا سعوديا أصيب بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وقالت السفارة في بيان إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار (..) تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".

وطالبت السفارة كافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر.

ودعت السعوديين في نيوزلندا إلى متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن، والبقاء في المنازل في الوقت الحالي، لحين عودة الوضع إلى طبيعته.

وطلبت السفارة السعودية في نيوزلندا من مواطنيها التواصل معها عبر هاتف للطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات النيوزيلندية أعلنت حتى الآن عن مقتل 49 شخصا وإصابة عشرات آخرين في هجومين متزامنين استهدفا مسجدين أثناء صلاة الجمعة.