وبدأ البث المباشر، الذي تم تصويره بكاميرا "غو برو"، بقيادة المهاجم لسيارته نحو أحد المساجد، قائلا: "لنبدأ الحفل"، فيما يسمع صوت موسيقى مرتفعة في الخلفية.

وقبل الهجوم، قال المسلح: "لا تنسوا الاشتراك في قناة (‌بيو دي باي)"، في إشارة إلى أحد أشهر نجوم يوتيوب، السويدي فيليكس أرفيد أولف شالبرغ، المعروف بـ"بيو دي باي".

وتحظى قناة بيو دي باي على يوتيوب، بأكبر عدد من الاشتراكات بين نجوم يوتيوب، وقد برع الشاب في مجالات مختلفة، مثل الكوميديا والتعليق على ألعاب الفيديو، ومدونات الفيديو.

كما اشتهر بيو دي باي بإثارته للجدل، إذ أحاطت به اتهامات بمعاداة السامية في فيديوهات سابقة له، قام خلال أحدها بالترويج لقناة على يوتيوب مرتبطة بالنازية، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية.

وكان قد انتشر تحد على الإنترنت قام خلاله متابعو النجم السويدي بالقيام بأفعال غريبة، ثم مطالبة الناس بالاشتراك في قناة بيو دي باي، سعيا لإبقائه على رأس قائمة أكثر القنوات متابعة على يوتيوب، إذ يواجه منافسة محتدمة من قناة هندية تعرف بـ"T-Series".

وفي الأسبوع الماضي، قام متابعون لبيو دي باي بتخريب نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية في بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية، وكتبوا عليه: "اشتركوا في بيو دي باي"، مما أثار الكثير من الجدل والإدانات.

ويبدو أن منفذ هجوم نيوزيلندا، استغل التحدي في مقطع الفيديو الذي صوره وبثه مباشرة على موقع فيسبوك.

من جانبه، دان بيو دي باي الهجوم، عبر حسابه على تويتر، وقال: "سمعت للتو التقارير المروعة من كرايست تشيرش في نيوزيلندا. أشعر بالاشمئزاز الشديد كون ذلك الرجل نطق اسمي. قلبي وعقلي مع الضحايا وعائلاتهم، وجميع من تأثروا بهذه المأساة".