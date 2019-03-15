وأشارت الأنباء إلى طائرة هبطت اضطراريا في سيكتيفكار شمالي البلاد، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن عطل في محركها، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وهذا الطراز من طائرات بوينغ 737-800 عبارة عن تنويع على طائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، وهو الطراز الذي أوقفت العديد من دول العالم حركاته ومنعته حتى من التحليق في أجوائها بعد حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية مؤخرا، التي قتل جميع من فيها.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إجمالي عدد ركاب الطائرة يصل إلى 157 راكبا، بالإضافة إلى 6 هم أفراد طاقهما، وأن جميع ركابها بخير ولم يتعرضوا لأذى.

وبحسب التقارير، فإن مكتب النقل المحلي في شمال روسيا بدأ تحقيقا في أسباب هذا الهبوط الاضطراري، الذي يشير بحسب التحقيقات الأولية إلى وجود فشل في المحرك.

وكانت الطائرة، التي تتبع شركة "ألروسا" العملاقة لإنتاج الماس، تقوم برحلة من مدينة ميرني في سيبيريا إلى العاصمة الروسية موسكو، عندما أجبرتها مشكلة على الهبوط اضطراريا.

وكانت روسيا انضمت إلى دول عدة في منع حركة طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من الحركة في أجوائها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن إجمالي عدد طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 التي أوقفت ومنعت من الحركة يصل إلى 300 طائرة في مختلف أنحاء العالم.