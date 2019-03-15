وأكد بومبيو في بيان، أن هؤلاء الدبلوماسيين "يواصلون مهمتهم من أماكن أخرى حيث سيستمرون في المساعدة في إدارة تسليم المساعدة الإنسانية للشعب الفنزويلي ودعم الفرقاء الديموقراطيين الذين يقاومون الطغيان بشجاعة".

وأضاف أنهم "يبقون أوفياء لمهمتهم القاضية بدعم تطلعات سكان فنزويليا إلى العيش في ظل الديموقراطية، وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم".

وكرر بومبيو دعم واشنطن "للرئيس الانتقالي خوان غوايدو" مؤكدا أن الإدارة الأميركية "تتطلع إلى العودة ما أن يبدأ الانتقال الديموقراطي" في فنزويلا.

وكان بومبيو أعلن الاثنين أن الدبلوماسيين في كراكاس سيغادرون قريبا بسبب "تدهور الوضع" في فنزويلا.

وكان الموظفون الأميركيون غير الأساسيين وعائلاتهم غادروا فنزويلا نهاية يناير بعد قرار الرئيس نيكولاس مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسبق أن اعترفت واشنطن برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.