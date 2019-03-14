ووافق أعضاء مجلس العموم بواقع 412 مقابل 202 لصالح تأجيل بريكست لمدة لا تقل عن 3 شهور إلى ما بعد الموعد المحدد سلفا، 29 مارس الجاري.

وتلزم الخطوة حكومة المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسعي إلى تمديد البقاء في الاتحاد حتى 30 يونيو، إذا ما وافق البرلمان على اتفاق الانسحاب البريطاني - الأوروبي الأسبوع المقبل.

وكان المشرعون البريطانيون قد رفضوا بالفعل اتفاق الطلاق الذي توصلت إليه ماي للمرة الثالثة، وقالت الحكومة إن بريطانيا تسعى إلى تأجيل أطول بكثير للبريكست.

ولا بد أن يحظى أي تأجيل للبريكست على موافقة باقي الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27.