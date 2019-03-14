واستضافت علامة الأزياء "راما" العرض الخاص في الأول من مارس في لافاسان، وهي مدينة ثرية في ضواحي العاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العارضات دون حجاب، مما دفع المدعي العام إلى توجيه تهم بعدم الالتزام بالزي الإسلامي.

وجرى مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع في تطبيقي "تليغرام" و"إنستغرام".

وقالت مشاركة في تنظيم الحدث، طالبة عدم الكشف عن هويتها، لموقع "ذا أوبزيرفرز" الفرنسي، إن جمهور العرض تضمن فقط مشاهير ولاعبي كرة قدم وممثلين.

وأضافت: "لم يكن لدى النادلات والسيدات القائمات على الحفل حجاب، وقد شعر الكثير من الضيفات بالحرية في خلع الأوشحة أيضا".

وأشارت إلى أن الحدث كان خاصا، لذلك "فعلنا كما نفعل دائما في حفلاتنا الخاصة. لم يتسبب الأمر في مشكلة لأي أحد".

و قالت السيدة إن مالكة العلامة التجارية للأزياء شجعت بعض الضيوف على التقاط صور ومقاطع فيديو للحدث، ونشرها على الإنترنت لتوسيع التغطية الإعلامية.

وصرح قائد شرطة طهران سردار حسين رحيمي لوسائل الإعلام المحلية، أن المكان الذي أقيم فيه العرض قد جرى إغلاقه حتى إشعار آخر.