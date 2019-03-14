وقال الوزير على الهواء مباشرةً "الرئيس نيكولاس مادورو قرّر أنّ الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا الخميس"، مشيراً إلى أنّ التيّار الكهربائي "تمّت استعادته بنسبة 100%" في كلّ أنحاد البلاد تقريباً".

وكانت الحكومة علّقت كلّ أنشطة الإدارة العامّة والمدارس في أعقاب انقطاع التيّار الكهربائي الخميس /مارس الساعة 16,50 بالتوقيت المحلّي (00,50 بتوقيت غرينتش). كما كانت كلّ المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.

وعاد التيار تدريجياً منذ مساء الاثنين في كاراكاس وفي معظم ولايات البلاد وفقاً للحكومة، باستثناء الولايات الغربيّة، وبخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.

وليل الثلاثاء، أعلن مادورو "النصر في الحرب الكهربائية" التي ألقى باللوم فيها على الولايات المتحدة.