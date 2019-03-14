وجاء الاتفاق بعد مباحثات استمرت على مدى يومين في واشنطن. وتتطلع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى بيع المزيد من منتجات الطاقة للهند، ثالث أكبر مشتر للنفط في العالم.

والطاقة النووية هي رابع أكبر مصدر للكهرباء في الهند بعد مصادر الطاقة الحرارية، والطاقة الكهرومائية والمتجددة من الطاقة الكهربائية.

واعتبارا من عام 2012، الهند لديها 20 مفاعلاً نووياً تعمل في ست محطات للطاقة النووية، مولدة 4780 ميغاوات في حين أن هناك سبعة مفاعلات أخرى تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن تولد 5300 ميغاوات إضافية.