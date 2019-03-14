وأوضح المتحدث جيرموت فريتاج: "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك".

وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.

والأربعاء، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا طارئا بمنع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8، و737 ماكس 9 من التحليق، في أكبر دلالة على القلق من عيوب تصنيع في هذين الطرازين، وذلك بعد قرار مماثل من عشرات الدول انصب بالتحديد على الطراز 737 ماكس 8.

وسقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها، الأحد.

وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا، بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.